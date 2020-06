Roma, avviata la procedura di licenziamento nei confronti di Petrachi

Tutt’altro che conclusa la querelle tra la Roma di James Pallotta e Gianluca Petrachi. Le due parti ormai sono in guerra aperta e ricorreranno alle vie giudiziali. Il club giallorosso, infatti, ha avviato nella giornata di oggi il procedimento per il licenziamento per giusta causa nei confronti dell'ex ds.

LE TRE FASI DELLA PROCEDURA

Una giusta causa che si concretizzerebbe nel messaggio al veleno e gli atteggiamenti del direttore sportivo spesso in contrasto con le decisioni del club. La procedura prevede tre fasi. Si parte con le contestazioni disciplinari ai sensi dello statuto dei lavoratori.

Successivamente il dirigente avrà la possibilità di impugnare il tutto, infine starà alla società giallorossa adottare la sanzione che ritiene più adeguata, che trapela essere proprio il licenziamento. Le altre possibilità sono una riduzione dello stipendio oppure la reintegrazione.