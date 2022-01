Roma, ufficiale la cessione di Pau Lopez al Marsiglia

Pau Lopez saluta definitivamente la Roma.

Il portiere spagnolo è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Marsiglia grazie alla ventesima presenza con la maglia dell'OM nel match contro il Bordeaux.

Pau Lopez, infatti, si era trasferito in Francia con la formula del prestito con obbligo di riscatto che sarebbe scattato alla 20a presenza. Obiettivo raggiunto, dunque, con la Roma che incassa 12 milioni di euro, la stessa cifra che i giallorossi verseranno al Wolverhampton per Rui Patricio.

Il comunicato

"L’AS Roma comunica che si sono verificate le condizioni previste dal contratto di trasferimento di Pau Lopez Sabata per la trasformazione da prestito a cessione definitiva all’Olympique Marsiglia, in linea con tutti i dettagli già noti al mercato. Il portiere spagnolo ha giocato in giallorosso dal 2019 al 2021 raccogliendo 76 presenze complessive. Il Club augura al calciatore le migliori fortune per il futuro".

L'ex portiere giallorosso ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con il Marsiglia.

I numeri di Pau Lopez in Francia

Pau Lopez è diventato subito un titolare nel Marsiglia di Sampaoli. Il bilancio è di 20 presenze tra Ligue 1 ed Europa League: per ben dieci volte, inoltre, il portiere è riuscito a tenere la porta inviolata.