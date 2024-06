Il Parma pensa a Kotarski, portiere seguito anche dall'Inter

Una stagione da protagonista tra i pali del Paok Salonicco in Grecia e adesso gli occhi del mercato puntati addosso. Dominik Kotarski, portiere croato classe 2000, è valutato con attenzione dal Parma.

Il portiere piace molto al club gialloblù, che però al momento è frenato dall’elevata valutazione del cartellino che ne fa il Paok: circa 10 milioni di euro bonus compresi.

A lungo seguito anche dall'Inter

Il Parma però non è l’unica squadra italiana che ha notato Kotarski: il portiere è stato a lungo seguito dall’Inter, che però come sappiamo ha anche altre opzione per ruolo di secondo portiere, tra cui anche Martinez del Genoa.

Nel futuro di Kotarski potrebbe dunque esserci l’Italia e la Serie A, anche se sul portiere non mancano di certo gli interessi anche dall’estero, su tutti sono da registrare i sondaggi di Southampton e Augsburg.