Parma, Karamoh continua a dire no. Gervinho in chiusura

Il Parma insiste per l'esterno dell'Inter, che però continua a dire di no. Edera e Sprocati le alternative

Continua a muoversi il Parma in queste ultime ore di calciomercato. Soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, con la trattativa per Gervinho che ormai è ai titoli di coda. Non solo l'ivoriano, però. Si continua a trattare anche per Karamoh, ma l'esterno classe 1998 dell'Inter non gradisce la destinazione e va avanti con i suoi rifiuti.

Spunta anche una nuova idea, che porta il nome di Edera. attaccante classe 1997 di proprietà del Torino. Avviati i primi contatti per lui. In ballo c'è anche Mattia Sprocati, classe 1993 e di proprietà della Lazio.