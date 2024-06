Il Chelsea ci prova per Nico Williams: la situazione

Il Chelsea spinge per Nico Williams: è lui la prima scelta

Il calciomercato estivo prosegue senza sosta, parallelamente a Euro 2024 in Germania. Dopo aversi visto soffiare Michael Olise, partito in direzione Monaco di Baviera, il Chelsea punta forte su Nico Williams, visto in campo nella partita contro l'Italia della sua Spagna.

Il Chelsea punta forte su Nico Williams

Negli ultimi anni il Chelsea sta insistendo sul calciomercato, cercando l'innesto giusto per ritornare ai massimi livelli. Il primo profilo identificato è stato quello di Michael Olise, esterno del Crystal Palace. Il francese, però, ha scelto il Bayern Monaco.

Ora, la nuova pista sembra essere quella di Nico Williams, attaccante classe 2002 di proprietà dell'Athletic Bilbao: il Chelsea sta insistendo per trovare un accordo con i baschi, soprattutto dopo che l'affare Olise è sfumato. I Blues sembrano essere interessati a pagare la clausola rescissoria imposta dal club spagnolo, che ammonta a 55 milioni di euro.

Nico Williams ha dimostrato il suo valore anche nella partita di giovedì 20 giugno contro l'Italia, dove lo spagnolo ha messo in forte difficoltà un giocatore esperto come Di Lorenzo.