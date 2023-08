Napoli, Natan sempre più vicino: i dettagli

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia: procede, infatti, la trattativa per Natan, difensore brasiliano del Red Bull Bragantino.

Napoli, Natan sempre più vicino

Procede bene la trattativa per portare in azzurro Natan: la base per l'accordo dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro totali. I dialoghi tra i due club sono positivi per arrivare alla fumata bianca tra le due squadre.

Poi sarà il momento delle commissioni, il contratto del giocatore e una serie di passaggi che vanno sistemati: da oggi si è entrati nel vivo anche per quanto riguarda il lato giocatore per trovare gli accordi definitivi. A oggi Natan è il giocatore sul quale il Napoli sta lavorando maggiormente rispetto agli altri profili che restano comunque vivi.