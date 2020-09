Milan, nuovi contatti per Nastasic

Prosegue la trattativa per portare al Milan Matija Nastasic. Ci sono stati, infatti, nuovi contatti con il difensore centrale classe '93 dello Schalke. La trattativa intanto prosegue con insistenza: l'obiettivo è trovare la formula giusta per portare il calciatore in rossonero. Il Milan vorrebbe un prestito con diritto di riscatto vista l’età "avanzata" di Nastasic (27 anni). Se l’obiettivo fosse più giovane potrebbe andare anche bene un trasferimento a titolo definitivo.

Il direttore tecnico Maldini ha affermato: "Nastasic? In teoria tutti i giocatori buoni a noi piacciono. Poi bisogna vedere se sono compatibili con quello che è il nostro bilancio"