Fiorentina, incontro in corso per il ritorno di Nastasic: siamo agli ultimi dettagli

La Fiorentina sta per definire il ritorno di Matija Nastasic. Il difensore serbo è pronto a tornare in viola: in corso adesso un incontro tra le parti per limare gli ultimi dettagli.

28 anni, Nastasic ha già vestito la maglia della Fiorentina dal 2011 al 2012, prima di partire per il Manchester City. Poi lo Schalke 04, dove milita dal 2015: dopo 10 anni tornerà dunque a Firenze.

Il difensore si libererà a condizioni vantaggiose dallo Schalke 04: arriverà da svincolato o tramite il pagamento di un minimo indennizzo. Nell'ultima stagione in Germania sono state 18 le presenze del difensore tra Bundesliga e Coppa nazionale, complice anche un problema al polpaccio.

L'affare è dunque in chiusura: la Fiorentina si prepara a riabbracciare Nastasic, che riprenderà da quelle 29 presenze, 2 gol e 1 assist con cui ha salutato nel 2012: il serbo si unirà alla rosa a disposizione di Italiano per la prossima Serie A.