Coppa Italia, il Bologna vince la semifinale d’andata contro l’Empoli

Gli uomini di Vincenzo Italiano battono l’Empoli di D’Aversa nella semifinale d’andata di Coppa Italia e indirizzano la qualificazione

La prima delle due semifinali di Coppa Italia di questa settimana si chiude con una vittoria netta.

Il Bologna, infatti, ha battuto 3-0 l’Empoli grazie alla rete di Riccardo Orsolini e alla doppietta di Dallinga.

Gli uomini di Italiano sono riusciti a sbloccare la gara al 23′ e a trovare il raddoppio al 29′, chiudendo il primo tempo sul 2-0.

Nella seconda frazione, poi, al 51′ è arrivato anche il 3-0. Bologna che indirizza la qualificazione in vista della semifinale di ritorno che si giocherà il 23 aprile.

L’esultanza di Orsolini con Spalletti in tribuna

Divertente siparietto dopo il primo gol del Bologna. A sbloccare la gara è stato Riccardo Orsolini che dopo la rete è andato a bussare alla telecamera, come fatto dopo il gol contro la Lazio. Nel post partita della gara contro i biancocelesti l’attaccante rossoblù non aveva voluto svelare a chi fosse riferito quel gesto, nonostante in molti ci abbiano letto un qualcosa in chiave Nazionale.

Ad assistere alla gara tra Empoli e Bologna in tribuna era presente proprio Luciano Spalletti che, prontamente pescato dalle telecamere, si è lasciato andare in un grande sorriso dopo l’esultanza di Orsolini.

Il calendario del Bologna

Calendario davvero complicato per il Bologna fino alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Empoli. Gli uomini di Italiano, infatti, lunedì prossimo giocheranno contro il Napoli di Antonio Conte.

Il weekend dopo, poi, i rossoblù affronteranno l’Inter e, prima della semifinale di ritorno, l’Atalanta.