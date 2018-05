Napoli, cosa resta di tre anni di Sarri(smo)

Forse proprio per questo tra i napoletani e Sarri c'è un amore così genuino, uno di quelli nati dal nulla quando meno te l'aspetti. Quegli incontri causati dal destino, tra due soggetti all'apparenza diversi ma fondamentalmente simili. Napoli, nel 2015, passò dal plurititolato Benitez all'ex bancario Maurizio Sarri: già questo basta per comprendere la differenza. Ma il tifoso azzurro vive per il calcio e Sarri vive di calcio: c'è una preposizione a dividere, davvero nulla in confronto alla passione che li lega.





SARRI UOMO

C'è un Sarri allenatore, un Sarri personaggio e, infine, c'è un Sarri uomo. Quello che mai e poi mai avrebbe lasciato il Napoli, squadra di cui è tifoso fin da bambino. Ma che probabilmente è giunto in un momento in cui ha bisogno di nuovi stimoli, dopo aver forse dato il massimo nel suo triennio azzurro. La separazione? Una scelta per sé stessi, perchè un eventuale passo indietro avrebbe forse posto un macchia sullo straordinario lavoro fatto in questi tre anni. E una scelta per il Napoli, che probabilmente ha bisogno di un allenatore con altri stimoli per il definitivo salto di qualità.

C'è il sogno. Poi ci sono il calcio e la vita, che per certi aspetti sono sinonimi. Quella stessa vita che in un mese può cambiare drasticamente, tanto da portarti da una possibile vittoria scudetto all'addio. Doloroso per entrambi. Tanto da portare Sarri a privilegiare l'estero perchè “allenando un'italiana, il ricordo di Napoli sarebbe troppo forte”. Amore vero. Perchè Sarri, prima di essere un allenatore-filosofo del calcio e un personaggio particolare, ha sempre dimostrato di essere un uomo buono e di principi. Un romantico del calcio. E non poteva essere diversamente considerando la sua storia. Uno partito dal basso e rimasto fin troppo nelle categorie minori, arrivato alla ribalta esageratamente tardi rispetto a quel talento mostrato nel triennio azzurro.



COSA RESTA...



E ora che la sua avventura al Napoli è finita, c'è innanzitutto un minimo d'amarezza per quel che poteva essere e che invece non è stato. Tolta la squadra di Maradona, che resta un'eccezione nella storia azzurra, il Napoli di Sarri è stato probabilmente il migliore di sempre. Per punti collezionati in campionato, per gioco e per tutto quel che è riuscito a esprimere. Lo dicono i numeri, lo dice l'affetto della gente. Tutto questo resta e resterà per sempre.

Così come resta una squadra sensibilmente migliorata negli ultimi tre anni. Basti pensare alla differenza di rendimento di alcuni giocatori tra il pre e post Sarri: oggi i vari Koulibaly, Ghoulam e Jorginho sono delle realtà del nostro campionato e anche calciatori come Callejon, Insigne, Mertens e Raul Albiol hanno migliorato sensibilmente le prestazioni. Per non parlare di gente come Hysaj, Allan e Zielinski, che si sono imposti arrivando da contesti completamente diversi.