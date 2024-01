Napoli, si va a oltranza per Samardzic: manca ancora l'accordo totale

Il Napoli non ha ancora trovato l'accordo totale con Udinese e Samardzic per il trasferimento del centrocampista in azzurro: si tratta a oltranza

Il Napoli continua a lavorare per il colpo Lazar Samardzic: il centrocampista tedesco, naturalizzato serbo, è il prescelto del presidente De Laurentiis da diverse settimane, ma non si è ancora arrivati alla chiusura della trattativa con l'Udinese e con il giocatore.

Il Napoli non ha ancora trovato l'accordo totale con tutte le parti coinvolte nella trattativa: si continuerà a dialogare a oltranza con Udinese e Samardzic per arrivare presto all'intesa, che per adesso non c'è.

Nella giornata di martedì 9 gennaio, Samardzic si è allenato regolarmente al centro sportivo dell'Udinese. Il giocatore rimane quindi a disposizione dell'allenatore Gabriele Cioffi: non ci sono ancora preavvisi per visite mediche imminenti o chiusure immediate.

Lazar Samardzic in questa stagione, dopo la cessione all'Inter sfumata in estate, ha giocato complessivamente diciassette partite in Serie A con la maglia dell'Udinese. Il centrocampista ha anche segnato due gol, di cui uno proprio contro il Napoli a fine settembre, e servito due assist vincenti. Tuttavia, nell'ultima gara contro la Lazio (persa dai bianconeri per 2-1) ha passato novanta minuti in panchina, mentre in quella precedente, vinta contro il Bologna, è entrato in campo soltanto nel finale.