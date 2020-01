La trattativa tra il Napoli e l'Hellas Verona per Amir Rrahmani è ormai giunta al termine: il difensore classe 1994 è atteso domani per le visite mediche, che saranno svolte a Villa Stuart a Roma. Il giocatore passa al Napoli per 14 milioni di euro e firmerà un quinquennale da circa 1,8 milioni di euro, ma rimarrà a disposizione di Ivan Juric fino al termine della stagione.