Napoli, si riapre il dialogo con Mertens per il rinnovo

Il momento in casa Napoli non è dei più semplici, come dimostra il ritiro o le lacrime del bambino consolato da Insigne. Anche in questo clima di incertezza nel quale sembra essere pronta una rivoluzione, si è riparto il dialogo tra società e Mertens per il rinnovo.

L'attaccante belga è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe firmare già per un'altra squadra. Scenario però allontanato dal giocatore che vorrebbe vestire ancora azzurro. Stanno arrivando anche dei segnali da parte del Napoli di una sorta di pace e se ne sta parlando. Il dialogo tra Mertens e il Napoli è ancora vivo per un rinnovo di contratto ancora possibile.