Napoli, offerta per Perez: la situazione

Nonostante l'impegno in Supercoppa, il Napoli non si è mai fermato per quanto riguarda il calciomercato. Dopo l'accordo raggiunto con il Monza per l'acquisto in sinergia di Popovic e il prestito di Zerbin, il club campione d'Italia in carica non ha mollato l'obiettivo per la difesa: Neuhen Perez. Per l'argentino, il club ha presentato un'offerta, ma l'Udinese ha modificato le proprie richieste.

Napoli, Perez resta l'obiettivo

Nei giorni scorsi, il Napoli ha presentato un'offerta da 15 milioni di euro all'Udinese. Il club friulano, dopo sconfitta contro il Milan, considerata la classifica, che vede la zona retrocessione distante solo un punto, ha aumentato le proprie richieste.

Per dare l'ok per la partenza di Perez, adesso l'Udinese chiede 20 milioni di euro. Distanza, quindi, di circa cinque milioni rispetto all'offerta.

Le due società continueranno a lavorare dalla giornata di martedì 23 gennaio per trovare un punto d'incontro nella trattativa.