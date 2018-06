Napoli, per la fascia destra avanza Lainer del Salisburgo

Tra le priorità di mercato del Napoli c'è quella di trovare un nuovo terzino destro, un'alternativa a Hysaj in sostituzione di Christian Maggio (in scadenza di contratto).

Il nome che avanza, in questo senso, è quello di Stefan Lainer, classe 1992 del Salisburgo. Per lui 33 presenze, 1 gol e 4 assist nel campionato austriaco in questa stagione, oltre a 14 presenze, 1 gol (contro la Lazio) e 5 assist in Europa League.

La richiesta del Salisburgo è di 10 milioni di euro, con il Napoli che sta provando a chiudere per una cifra minore. La trattativa prosegue, Lainer avanza nella corsa al ruolo di vice Hysaj. Resta comunque la pista che porta a Achraf Hakimi, giovane classe 1998 del Real Madrid.

Capitolo portieri. Il Napoli continua a lavorare con il Bayer Leverkusen per trovare l'accordo per Leno, c'è però ancora distanza con il club tedesco. L'alternativa è Sirigu, per il quale proseguono i contatti.