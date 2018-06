Napoli, pagata la clausola di Fabian Ruiz: tutti i dettagli

Oggi un primo giro in città per iniziare a respirare l'aria di Napoli, per Fabian Ruiz un futuro che si tinge d'azzurro dopo l'esperienza al Betis di Siviglia.

Il centrocampista spagnolo classe 1996 attende di diventare un calciatore del Napoli, manca soltanto l'ufficialità ma è praticamente tutto fatto. La società di De Laurentiis ha versato la clausola di 30 milioni presente nel contratto di Fabian Ruiz, che farà le visite mediche con gli azzurri al termine della crociera che proprio questa mattina ha fatto scalo in quella che sarà la sua prossima città.

Scambio di documenti in corso tra i due club, per il centrocampista spagnolo pronto un quinquennale a 2,5 milioni a stagione. Da definire soltanto la clausola che sarà inserita nel suo nuovo contratto, ma per il resto è tutto fatto: è Fabian Ruiz il secondo rinforzo per Ancelotti dopo Simone Verdi.