Continua la ricerca per il ruolo di terzino in casa Napoli. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti per Youssouf Sabaly del Bordeaux, anche perché non si sta sbloccando la trattativa per Lainer del Salisburgo. Piace anche Jeremy Toljan del Borussia Dortmund, finito nel mirino di Carlo Ancelotti, anche se rimane un obiettivo non semplice da raggiugnere. A proposito, lo Stoke City ha offerto 15 milioni per Vlad Chiriches. Offerta rispedita al mittente.