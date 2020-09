Napoli, per Milik timido interesse dell'Everton

Milik alla Roma e Dzeko alla Juve, la chiusura era ad un passo. Poi la trattativa è sfumata e ora l’attaccante polacco si trova a dover cercare un’altra sistemazione.

Interessa in Premier League: il Tottenham lo segue e nelle ultime ore è avanzata un’altra candidatura. Quella dell’Everton di Carlo Ancelotti, che ha timidamente sondato il terreno col Napoli.

Il club azzurro potrebbe aprire al prestito, magari negli ultimi giorni di mercato. Il Napoli sarebbe disposto a rinnovargli il contratto per cederlo in prestito oneroso e permettergli di trovare quello spazio che in azzurro non avrebbe.