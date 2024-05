Napoli, chieste informazioni per Luis Alberto: il punto

Il Napoli si è mosso per Luis Alberto. Il club di De Laurentiis ha chiesto informazioni alla Lazio per il centrocampista spagnolo. La richiesta dei biancocelesti è di 15 milioni. Pista al momento difficile da percorrere, almeno per il Napoli.

La situazione

Come ormai noto, il centrocampista ha già annunciato di non voler proseguire alla Lazio nella prossima stagione. Il Napoli si è mosso per lui, ma al momento l'operazione sembra difficile. Intanto lo spagnolo si è allenato regolarmente a Formello, dopo l'esclusione punitiva dai convocati in occasione dell'ultima partita con l'Empoli.