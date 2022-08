Napoli, blitz di Giuntoli a Parigi: sul tavolo Fabian Ruiz e Keylor Navas

Il Napoli cerca l'accordo con il PSG per sbloccare l'acquisto di Kaylor Navas e la cessione di Fabian Ruiz. Contatti anche per Ndombele del Tottenham

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è andato a Parigi per sbloccare le trattative per l'acquisto di Keylor Navas e la cessione di Fabian Ruiz con il PSG.

I due club devono trovare un accordo per il costo del cartellino del centrocampista spagnolo e per lo stipendio del portiere ex Real Madrid.

Napoli-PSG: a lavoro per Keylor Navas e Fabian Ruiz

Entrambi i giocatori sembrano destinati a lasciare la rispettiva squadra. Ruiz ha il contratto in scadenza nel 2023 e non è intenzionato a rinnovare, mentre Navas - dopo l'arrivo di Galtier - è stato rilegato al ruolo di vice di Donnarumma.

Napoli, incontro per Ndombele

Nel corso del blitz a Parigi, Giuntoli potrebbe aver approfondito i contatti con l'agente di Ndombele, centrocampista del Tottenham. Con gli Spurs è stato trovato un accordo per un prestito con diritto di riscatto e ora il Napoli è a lavoro per trovare un'intesa per l'ingaggio del giocatore.