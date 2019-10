Napoli, Insigne e Raiola incontrano Ancelotti

Una giornata di incontri quella andata in scena a Castel Volturno in casa Napoli. A sorpresa infatti si è presentato Lorenzo Insigne (non era previsto il suo arrivo al ritorno dalla Nazionale) insieme al suo agente Mino Raiola. I due hanno incontrato Carlo Ancelotti e Cristiano Giuntoli, come racconta Francesco Modugno di Sky Sport. Un ambiente sereno, vista anche la presenza della famiglia e dei bambini dello stesso Insigne.

Un incontro che arriva dopo le chiacchere che ci sono state nelle ultime settimane, sopratutto dopo l'esclusione del capitano azzurro dalla partita di Champions League contro il Genk. Unico assente Aurelio De Laurentiis, che sarà in città nella giornata di domani.

