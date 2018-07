Napoli, domani piccolo intervento per Ghoulam: il comunicato

Giornate di visite in casa Napoli. Chi, come Fabian Ruiz, per iniziare la sua nuova avventura azzurra. Chi, come Faouzi Ghoulam, per monitorare la situazione in vista dell'inizio della prossima stagione.

L'algerino, nella giornata di domani, sarà sottoposto a un piccolo intervento necessario dopo la recente operazione alla rotula. Questo il comunicato del Napoli: "Come da programma, domani Faouzi Ghoulam si sottoporrà a un piccolo intervento a Villa Stuart, per la rimozione del filo metallico applicato in occasione dell'operazione alla rotula. Ghoulam, accompagnato dal Dottor De Nicola, sarà operato dal Professor Mariani".