Napoli, cena De Laurentiis-Hamsik: il centrocampista verso la cessione

Ieri sera cena tra Hamsik e i dirigenti del Napoli: sul piatto il futuro dello slovacco, più vicino all’addio.

Va via o rimane? E’ questo il tormentone che sta accompagnando Hamsik dalla fine del campionato. Proprio per chiarire la situazione, ieri sera a Roma c’è stata una cena tra il centrocampista slovacco, accompagnato dal suo entourage, De Laurentiis, Giuntoli e Chiavelli. Secondo quanto ricostruito da Matteo Moretto di Sky Sport, Hamsik sarebbe propenso ad una partenza, soprattutto per una questione di stimoli. Dopo tanti anni a Napoli, il capitano azzurro avrebbe voglia di nuove esperienze.

Ne ha parlato con la società che ha fissato il prezzo: la società di De Laurentiis vorrebbe al momento più di 30 milioni di euro. Una cifra ritenuta quasi fuori mercato dagli agenti di Hamsik, che comunque avrebbe possibilità di passare in Cina, dove nonostante le difficoltà e le proposte al momento poco concrete, ci sarebbero i soldi necessari per chiudere l’operazione. Non è comunque da escludere a priori una pista europea.

Hamsik quindi vicino ad all’addio nonostante Ancelotti lo reputi un giocatore importante. Se la partenza dello slovacco dovesse concretizzarsi il Napoli sarebbe pronto a trovare un sostituto. E in quest’ottica è forte l’interesse per Praet.