Un incontro per comunicare la propria decisione ed esprimere la preferenza per i giallorossi

Roma-Cristante, ci siamo quasi. Mercoledì il giocatore parlerà con la famiglia Percassi e comunicherà la sua decisione e la sua preferenza per i giallorossi. E' questa infatti al momento la soluzione più gradita per il futuro al giocatore dell'Atalanta.



La Roma comunque non si ferma e continua il pressing per Brahimi del Porto, altro nome per l'attacco oltre a Ziyech e Kluivert.