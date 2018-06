Milan, il punto sul mercato. Attendendo la decisione dell'UEFA...

Un mercato portato avanti a fari spenti, in attesa della fatidica decisione dell'UEFA sulle sanzioni da infliggere al club dopo il "no" alla concessione del Settlement Agreement, per idee tutte da concretizzare, eventualmente, in base alla chance di una presenza all'interno della prossima Europa League o meno. Massimiliano Mirabelli e il Milan preparano il terreno in vista di un mese di giugno destinato a preannunciarsi particolarmente caldo, tra questioni societarie e mercato: presente stasera a Torino per vedere Depay, apprezzato da tempo, il ds rossonero ha avviato vari contatti per rinforzare la squadra a disposizione di Rino Gattuso, chiaramente legati e "semplificati" ad una concessa partecipazione alle coppe europee.

L'incontro con Morata da una parte, con lo spagnolo in Italia in questi giorni e primo, grande obiettivo per l'attacco rossonero; il dialogo con Fellaini, obiettivo a zero per il centrocampo, e il gradimento per Baselli del Torino e Ceballos del Real Madrid, chiudendo con la chance Callejon in caso di addio di Suso. Trattative e sondaggi che il ds del Milan sta portando avanti da tempo, ma che risultano attualmente impossibili da concludere in considerazione della situazione vissuta con l'UEFA: di fronte ad un bivio destinato ad essere reso noto dopo la metà di giugno, utile alla definitiva definizione di un mercato che prosegue a fari spenti. Con Mirabelli e il Milan in costante attesa, prima di nuovi movimenti e trattative ufficiali.