Napoli, primo sondaggio per Casale

Il Napoli muove i primi passi sul mercato, e lo fa concentrandosi soprattutto sul reparto difensivo. Oltre alla trattativa per Leo Ostigard del Brighton, gli azzurri hanno avviato i primi contatti con l'Hellas Verona per Nicolò Casale, classe 1998 di Negrar che ha fatto molto bene nelle ultime due annate con Jurić prima e poi con Igor Tudor.

Per il Napoli, Casale potrebbe essere un'alternativa allo stesso Ostigard, dato che la trattativa per il norvegese non è ancora conclusa. Ma il suo acquisto potrebbe anche essere una mossa cautelativa, data l'incertezza sul futuro di Kalidou Koulibaly, che non rinnova il suo contratto, e su cui il Barcellona potrebbe muoversi presto e in anticipo in vista della scadenza (giugno 2023).

Napoli, su Casale anche la Lazio

Il difensore classe '98 ha accumulato un totale di 37 presenze in Serie A con la maglia gialloblù, con due assist e ancora nessuna rete. Su Casale ha manifestato interesse in questi giorni la Lazio, dato che il calciatore piace a Sarri, ma per quel che riguarda le mosse dei biancocelesti sul giocatore al momento si registra uno stand-by. Ora anche il Napoli si è mosso, intraprendendo i primi contatti con il Verona: da vedere i prossimi sviluppi.