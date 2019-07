Il Napoli ha scelto Elif Elmas: è lui l'obiettivo numero uno del club azzurro per rinforzare il centrocampo di Ancelotti. Il classe 1999, di proprietà del Fenerbaçhe, ha convinto sia allenatore che dirigenza, adesso intenzionata a puntare fortemente su di lui. Se la trattativa non dovesse andare in porto, l'alternativa è Pulgar del Bologna.