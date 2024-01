Difesa Napoli, inserimento per Brassier del Brest

Il Napoli è una delle squadre più attive in questa sessione di calciomercato di gennaio. Dopo l'arrivo di Mazzocchi dalla Salernitana, gli azzurri lavorano per rinforzarsi ulteriormente in difesa. Agli azzurri piace tra gli altri Lilian Brassier, calciatore del Brest seguito anche dal Milan.

Napoli, caccia al difensore

Il Napoli è alla ricerca di un difensore sul calciomercato di gennaio. Sono già emersi diversi nomi. Tra i vari profili che piacciono c'è anche quello di Lilian Brassier, difensore centrale mancino del Brest che è seguito attentamente anche dal Milan.

Classe 1999, Brassier è un difensore francese mancino di piede che può giocare sia come centrale che come terzino sinistro in una difesa a quattro, ma anche come braccetto sinistro di una difesa a tre. Nel corso della stagione corrente ha collezionato fin qui 15 presenze in Ligue 1 con la maglia del Brest, condite da un gol segnato contro Le Havre a inizio campionato. In carriera ha indossato anche i colori della nazionale francese, con l'Under-19 e con l'Under-20, ma non è riuscito a fare il salto di qualità con il passaggio ai Bleuets, cioè la Francia U-21.

Capitolo centrocampo: gli azzurri hanno trovato l'intesa con il Bournemouth per l'arrivo di Traoré. Stando a quanto filtra da Napoli l'arrivo dell'ex Sassuolo avrebbe escluso quello di Lazar Samardzic.