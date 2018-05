Napoli, avanza Rui Patricio. Dagli incedibili di Ancelotti alle idee Vidal e Benzema

Un nuovo allenatore e valutazioni in corso sui possibili acquisti in vista del prossimo campionato: il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Iniziando dal portiere, ruolo dove si interverrà per sostituire Pepe Reina: passi in avanti per Rui Patricio dello Sporting Clube de Portugal, prima di preparare l’affondo definitivo però si attende che si risolva la situazione presidenziale del club portoghese.

‘Vecchio’ obiettivo sempre di moda: in casa Napoli c’è fiducia per l’arrivo di Verdi del Bologna, nonostante sul calciatore ci sia il corteggiamento dell’Inter. Gli uomini mercato azzurri hanno infatti come obiettivo sempre quello di un esterno offensivo d’attacco e c’è ottimismo per l’arrivo di uno tra Verdi (il preferito) e Politano del Sassuolo. Altro nome nel taccuino dei dirigenti azzurri è Berardi del Sassuolo – già vicino lo scorso gennaio – su cui però al momento c’è la Roma che sembra essere il club più intenzionato a portare a termine l’operazione. Altro profilo che piace sempre molto (c’è il gradimento anche di Ancelotti) è quello di Vrsaljko dell’Atletico Madrid.

Possibili acquisti, ma non solo. Tra i punti fermi del Napoli nelle idee di Ancelotti ci sono Koulibaly, Insigne e Zielinski (che ha una clausola, ma con cui si sta lavorando per il rinnovo). Se poi Zielinski e Mertens dovessero lasciare Napoli perché qualche club pagherà a De Laurentiis la clausola di risoluzione allora la società azzurra proverà a fare un tentativo (al momento comunque piste complicate) per giocatori come Arturo Vidal del Bayern Monaco, Moussa Dembélé del Tottenham e Benzema del Real Madrid. Nessuno trattativa aperta per questi tre calciatori, ma al momento sono solo idee, profili comunque graditi da Ancelotti.

Altra possibile operazione a centrocampo è legata al futuro di Jorginho: se il calciatore si trasferirà al Manchester City (che lo corteggia da diverse settimane) allora si proverà a chiudere per Leandro Paredes dello Zenit o Fabian Ruiz del Betis Siviglia, profilo che piace anche alla Roma. Per quanto riguarda invece il futuro di Sarri, la volontà a momento è quella di non fare sconti sulla clausola.