Morata-Juve, la storia di un amore mai terminato | GALLERY

Un amore nato nel 2014 e mai terminato. Alvaro Morata e la Juventus si ricongiungono dopo quattro anni. Lo spagnolo torna nella città in cui è cresciuto sia come calciatore che come uomo, dove ha vinto due volte la Serie A, due volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa Italiana.

Una Champions sfiorata nel 2015 nella notte di Berlino, un gol decisivo all’ultimo secondo nella finale di Coppa Italia contro il Milan e tanto altro. Nella finale di Champions persa contro il Barcellona in campo al suo fianco c’era Andrea Pirlo . Ora lo ritroverà in panchina, pronto a dargli indicazioni. Ritroverà anche CR7 : il portoghese lo aveva visto crescere a Madrid, per poi trovarselo contro più spietato che mai nelle semifinali di Champions del 2015. Ora condivideranno l’attacco della “Signora”. Due anni di gol e di ricordi, che abbiamo provato a sintetizzare nella gallery in alto.

