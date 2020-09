Roma, preso il portiere Megyeri dall'Honved Budapest

La Roma si assicura un giovane portiere di prospettiva. I giallorossi, infatti, hanno praticamente chiuso per il baby Gabor Megyeri, estremo difensore dell'Honved Budapest, passato da Roma già nelle scorse settimane. Tornerà in Italia sabato, per diventare a tutti gli effetti un calciatore dei giallorossi.

Nel 2020-2021 ha già collezionato una presenze nella Serie B ungherese, dove ha esordito con la squadra B proprio dell'Honved. Quanto alla nazionale, il portiere ha già vestito la maglia delle selezioni U16 e U17 del suo paese.