Monza, sogno Szczesny per la porta: contatti con il polacco

Il Monza sogna il colpo Szczesny per la porta: la situazione

Non solo Di Gregorio (clicca qui per leggere la situazione), Juventus e Monza potrebbero lavorare su un'operazione che riguarda anche un altro portiere. A sorpresa, infatti, i brianzoli sognano la possibilità di prendere Szczesny.

Se da una parte Di Gregoio andrà alla Juventus, dall'altra il Monza sogna a sorpresa il colpo Szczesny. Per i biancorossi sarebbe un grande colpo, ma il polacco ha richieste anche in Arabia Saudita. Al momento però la trattativa non sembra sbloccarsi.

Per questo il Monza ci crede e ha avviato i primi contatti per provare a convincere il giocatore che nonostante le offerte dall'Arabia Saudita vorrebbe rimanere in Italia.

Szczesny ha un contratto fino al prossimo 30 giugno 2025 e per far sì che il colpo da sogno del Monza si realizzi ci sarà bisogno di un intervento economico da parte della Juventus.