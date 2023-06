Monza, chiesto Soulé alla Juventus. Piace anche Gonzalez del Valencia

Il Monza prepara la nuova stagione e il primo nome per l'attacco è quello di Soulé. L'argentino è stato chiesto in prestito alla Juventus dopo che il club ha incontrato l'agente del giocatore a Milano.

Monza, da Soulé ai centrali: il punto

Le parti si incontreranno domani a Torino per parlare anche di trasferimento a titolo definitivo perché ci sono anche offerte dall'estero.

Per la difesa, invece, è vicinissimo il ritorno di Izzo dal Torino. Piace anche Facundo Gonzalez, centrale classe 2003 che finora ha giocato nella squadra B del Valencia e che andrà in scadenza il 30 giugno. L’operazione potrebbe essere portata avanti in sinergia con la Juventus. - Leggi qui la sua storia

Andrea Carboni rientrerà dal prestito al Venezia: il difensore ha molti estimatori sia in Serie A che in B. Empoli, Sassuolo, Frosinone e Palermo potranno acquistarlo però solo a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto.