Milan, nuovo appuntamento in settimana con il Tottenham per Emerson Royal

Nuovo appuntamento in programma tra il Tottenham e il Milan per Emerson Royal

Oltre che per l'attaccante il Milan continua la sua ricerca di un esterno difensivo. Continuano i contatti con il Tottenham per Emerson Royal.

Il Milan è alla ricerca di un terzino destro di spinta e per questo i rossoneri stanno seguendo con grande attenzione Emerson Royal del Tottenham. Tra mercoledì 3 e giovedì 4 luglio è in programma un nuovo appuntamento tra le due squadre in cui si cercherà di capire fin dove i rossoneri potranno spingersi con l'offerta.