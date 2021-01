Milan, da Simakan a Koné: il punto sugli obiettivi rossoneri

Primo in classifica e con degli obiettivi di mercato chiari. Il Milan vuole Mohamed Simakan, difensore 2000 dello Strasburgo per il quale ha formulato un'offerta da 15 milioni più bonus.

Il club francese tuttavia non scende dalla richiesta di 20 milioni più bonus per il giovane che in Francia (e non solo) è considerato un talento molto interessante. Non è un caso infatti che Simakan abbia attirato su di sè lo sguardo interessato anche del Lipsia che lo vorrebbe a giugno come sostituto di Upamecano.

Per il centrocampo, invece, il Milan è su Kouadio Kone del Tolosa (seconda divisione francese). Classe 2001, giovane anche lui ma per il club rossonero pronto anche da subito per essere a disposizione di Pioli. Niente progetti in prospettiva, si tratterebbe di un rinforzo per l'immediato.

Peccato però che anche in questo caso il club rossonero debba far fronte al gap economico tra la propria offerta (5/6 milioni) e le pretese del Tolosa (10 milioni).

I due obiettivi sono questi, mentre non arrivano conferme su Zaccagni. Per quest'ultimo, l'interesse reale è da parte del Napoli (per giugno) che sta parlando col Verona e con l'entourage del giocatore. Si tratterebbe di un'operazione da circa 8/9 milioni più bonus.