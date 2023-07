Milan, idea scambio Origi-Scamacca con il West Ham

Il Milan è sempre alla ricerca di un centravanti da aggiungere in rosa a Olivier Giroud, e i primi nomi sono quelli di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca.

Quest'ultimo è seguito da tempo anche dalla Roma, che sta cercando un sostituto dell'infortunato Tammy Abraham. La novità delle ultime ore è l'idea dei rossoneri per avere l'attaccante italiano classe 1999, ex Sassuolo fra le altre: uno scambio con Divock Origi.

Milan, idea scambio Origi-Scamacca ma l'ipotesi non decolla

L'ipotesi è emersa in casa Milan in queste ultime ore, e i due club ne hanno già parlato. L'idea al momento non sta decollando però, anche perché al momento l'attaccante belga arrivato in rossonero un anno fa dopo essersi svincolato dal Liverpool non ha ancora preso una decisione sul proprio futuro, ma sembra intenzionato a rimanere a Milano.

Un'ipotesi, quella dello scambio fra Milan e West Ham per Scamacca e Origi, che al momento non ha ancora preso forza. Occorre ricordare che entrambi gli attaccanti si trasferirono negli attuali club di appartenenza appena la scorsa estate: Scamacca dal Sassuolo in Premier League per circa 36 milioni più bonus, Origi a parametro zero. Da vedere dunque i potenziali sviluppi dei prossimi giorni in casa Milan per la ricerca dell'attaccante.

Nella stagione 2022-2023, Origi ha messo insieme un totale di trentasei presenze con due gol e un assist; per Scamacca, invece, ventisette presenze e otto gol con gli Hammers, prima dell'infortunio che ha concluso la sua stagione in anticipo e gli ha impedito di essere presente nella finale di Conference League poi vinta dagli inglesi contro la Fiorentina e anche alle final four di Nations League con l'Italia di Mancini.