Milan, sondaggio esplorativo con l'agente di Rabiot: la situazione

Il contratto di Adrien Rabiot con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno. Il francese non ha ancora scelto se proseguire o meno la propria avventura in bianconero, e in questo momento si concentra sugli Europei con la Francia. Intanto tra le squadre che provano a tentare il centrocampista c'è il Milan.

Milan, le ultime su Rabiot

Il club rossonero ha effettuato un sondaggio esplorativo con l'agente nonchè madre del giocatore. Al momento le condizioni richieste dall'entourage sono però ritenute molto alte.

Rabiot vuole comunque aspettare la fine dell'Europeo in corso prima di delineare quello che sarà il suo futuro. C'è ancora valuterà la prima offerta di rinnovo della Juventus per poi concentrarsi anche sulle altre tra cui quella del Milan senza preclusioni.

Il classe '95 vuole un club che sia competitivo per vincere in Italia e anche in Europa. Questione dunque di progetto e non solo di richieste economiche.