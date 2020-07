Milan, la probabile formazione contro la Juventus

L'entusiasmo per la grande impresa dell'Olimpico e la voglia di ripetersi, anche contro la Juventus. Con questi stati d'animo il Milan di Stefano Pioli si presenta alla sfida di San Siro, martedì alle 20.45, contro la capolista della classifica (le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia). Pochi dubbi di formazione per l'allenatore della squadra rossonera, arbitro della lotta Scudetto in questo finale di campionato.

Davanti a Donnarumma, i problemi causati dagli infortuni in difesa impongono uno schieramento quasi obbligato, con Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez a formare il pacchetto arretrato. L'unico possibile ballottaggio riguarda la fascia destra, con Calabria che potrebbe insidiare l'ex terzino dell'Atalanta.

A centrocampo nessun dubbio sulla coppia formata da Kessiè e Bennacer, mentre per quanto riguarda i tre uomini che giocheranno alle spalle di Ibrahimovic, Pioli si prenderà fino all'ultimo minuto disponibile per decidere. Al centro dell'attacco ci sarà appunto lo svedese, che dovrebbe aumentare ancora il proprio minutaggio dopo i 25 minuti di Ferrara e i 45 di Roma, ma per chi agirà a suo supporto l'infortunio di Calhanoglu ha rimescolato le carte.

Il turco, che ha subito una contusione al polpaccio contro la Lazio, dovrebbe essere convocato per la gara contro la Juventus ma va verso la panchina. Per prendere il suo posto scalpita Rebic, ma al momento il favorito è Lucas Paquetà (le parole del brasiliano alla vigilia). Le altre due caselle dovrebbero essere riempite dal giovane Saelemaekers (i numeri del talento belga) e da Bonaventura.

MILAN probabile formazione (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Paquetà; Ibrahimovic. All.Pioli