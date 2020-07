Juventus, la probabile formazione contro il Milan

Dopo aver fermato la Lazio e aver permesso alla Juventus di portarsi a +7 in classifica, il Milan si prepara ad affrontare proprio i bianconeri nell'anticipo della 31^ giornata, martedì alle 21.45 a San Siro.

Gli uomini di Sarri non possono dunque permettersi passi falsi, per mantenere un vantaggio che a 8 giornate dalla fine potrebbe risultare decisivo per la conquista del nono scudetto consecutivo. Sfida per nulla semplice, con la formazione di Pioli che per larghi tratti ha messo in difficoltà la Juventus sia nella gara d'andata che nella doppia semifinale di Coppa Italia, come lo stesso Sarri ha dichiarato in conferenza stampa.

Davanti a Szczesny, che tornerà titolare dopo il derby, disputato da Buffon, ci sarà la solita linea difensiva a 4. Sugli esterni agiranno Cuadrado e Danilo, mentre la principale novità riguarda Rugani, che sostituirà De Ligt squalificato al fianco di Bonucci. Consueto ballottaggio a centrocampo tra Matuidi e Rabiot, con quest'ultimo favorito, e possibile turno di riposo per Pjanic, che comunque rimane avvantaggiato rispetto alla soluzione alternativa rappresentata da Aaron Ramsey. Unico indispensabile in questo momento sembra essere Rodrigo Bentancur, che giocherà dal primo minuto anche contro i rossoneri.

In attacco non ci sarà Paulo Dybala, trascinatore dei bianconeri in queste ultime giornate, ma anche lui fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Al suo posto, spazio a Gonzalo Higuain, con il dente avvelenato contro la sua ex squadra. Per gli altri due posti si va verso la conferma del tridente con Bernardeschi e Cristiano Ronaldo, ma la presenza dell'ex centravanti del Napoli sta portando Sarri a valutare l'ipotesi trequartista, con Ramsey che in quel caso prenderebbe il posto dell'esterno d'attacco italiano.

JUVENTUS probabile formazione (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All.Sarri