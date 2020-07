Dybala trascina la Juve: che numeri per l'argentino!

"Il coronavirus è passato, ma non sono ancora al 100%". Queste le parole d Dybala al 7 giugno, cinque giorni prima di tornare in campo per la sfida di Coppa Italia con il Milan. Titolare lì, idem nella finale dell'Olimpico con il Napoli. Stesso discorso in campionato, dove Sarri lo ha schierato dal 1' in ogni partita. In totale fanno 6 da titolare nel giro di 25 giorni.