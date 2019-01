Milan-Piatek, apertura Genoa. Gli aggiornamenti

E' sempre Krzysztof Piątek l'obiettivo n.1 del Milan qualora Gonzalo Higuain dovesse lasciare i rossoneri e andare al Chelsea. Oggi, per bocca del direttore generale del Genoa Perinetti, è arrivata la prima apertura da parte dei rossoblu: "Aspettiamo offerte per Piatek: al momento non ne sono arrivate ufficiali, ma solo interessamenti. Il Milan sa che noi vorremmo tenere il giocatore fino a giugno, ma valuteremo eventuali proposte. Non è nostra intenzione cederlo adesso, anche se potremmo vacillare davanti a un'offerta sostanziosa senza formule strane. Il Milan è interessato, ma ora c'è la Supercoppa: noi però non possiamo aspettare l'ultimo giorno di mercato".



Un'apertura, ma il Genoa è fermo sulle cifre: il polacco vale almeno 40 milioni, una cifra che potrebbe essere compatibile per il Milan con la cifra del riscatto di Higuain. Ma se volessero affondare per Piątek, come ha fatto intendere Perinetti, i rossoneri dovrebbero comunque fare i conti con formula e tempistiche: l'offerta deve essere definitiva, al massimo prestito con obbligo, anche perché il Genoa dovrebbe trovare un sostituto. Una possibile alternativa all'attaccante rossoblu è Alvaro Morata: l'ipotesi di uno scambio tra Milan e Chelsea con Higuain è sempre viva, ma sullo spagnolo c'è anche l'interessamento di Atletico Madrid e Siviglia.