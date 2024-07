Milan ai dettagli per Pavlovic. Le ultime su Fofana

Il Milan è ai dettagli finali per l'acquisto di Pavlovic dal Salisburgo. Si continua a lavorare per Fofana

Il Milan è ai dettagli con il Red Bull Salisburgo per l'arrivo di Strahinja Pavlovic, difensore centrale serbo protagonista agli ultimi Europei in Germania.

Milan, in definizione l'arrivo di Strahinja Pavlovic. Le ultime su Fofana

L'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani ha di fatto chiuso la trattativa con gli austriaci in queste ore: l'affare è ormai giunto alle battute finali e dovrebbe completarsi per 18 milioni di euro più 2 di bonus.

Intanto, Geoffrey Moncada continua a lavorare con il Monaco per il centrocampista francese Fofana, cercando di far abbassare le richieste al club francese dopo la prima offerta ufficiale, come raccontato nelle scorse ore. I contatti tra i due club sono continui in queste ore.