Milan, si cerca l'intesa con Pavlovic: la situazione

Il Milan è una delle poche squadre di Serie A a non aver ancora ufficializzato nessun colpo in entrata. I rossoneri stanno cercando di valutare tutte le opportunità del mercato. Per la difesa, per esempio, Furlani e Moncada hanno individuato in Pavlovic del Salisburgo un nome da poter puntare.

Milan, si cerca l'intesa con Pavlovic

Il Milan cerca l'intesa con Strahinja Pavlovic, difensore serbo del Salisburgo che si è messo in mostra negli ultimi Europei.

I rossoneri vogliono trovare un accordo con il giocatore prima di approcciare gli austriaci, e per questo motivo sono al lavoro con il suo entourage.

Nell'ultima stagione Pavlovic ha messo insieme 37 presenze tra tutte le competizioni, dimostrandosi un buon marcatore - come dimostrato dai 4 gol e dai 3 assist.