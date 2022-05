Milan, lunedì 30 maggio atteso Origi per visite mediche e firma

Il Milan, dopo la gioia per la conquista scudetto, è ad un passo dal primo rinforzo per la prossima stagione. Divock Origi, attaccante belga classe 1995 del Liverpool, si trasferirà infatti al club rossonero a parametro zero.

Milan, lunedì le visite mediche di Origi

L'attaccante belga giocherà sabato 28 maggio, in finale di Champions contro il Real Madrid, la sua ultima partita con la maglia del Liverpool. Origi si recherà quindi a Milano già il lunedì successivo alla finale per le visite mediche e la firma con il Milan.

Il Milan ha già avvertito il club inglese via mail e adesso mancano solo le formalità. Origi si unirà a un parco attaccanti che vede attualmente Olivier Giroud (protagonista assoluto anche contro il Sassuolo) e Zlatan Ibrahimovic. Pioli potrà dunque contare su un altro giocatore di esperienza internazionale per provare a riconfermarsi la prossima stagione.

Milan, i numeri di Origi

Attaccante belga classe 1995, Origi milita nel Liverpool dalla stagione 2015/2016, quando i Reds lo hanno prelevato dal Lille. Nel 2017, una breve parentesi di una stagione al Wolfsburg, con cui ha collezionato 31 presenze e 6 gol in Bundesliga.

Origi al Liverpool ha toccato quota 175 presenze e 41 gol, diventando uno dei giocatori più apprezzati dalla tifoseria. Sotto la guida di Jurgen Klopp si è distinto come dodicesimo uomo, in particolare nella stagione 2018/2019, quando si è reso protagonista assoluto della cavalcata europea del Liverpool. Suo il gol decisivo contro il Barcellona che mandò gli inglesi in finale, dove segnò poi la rete del definitivo 2-0.

Adesso la sua carriera proseguirà a Milano, dove si trasferirà a parametro zero. Klopp, nel frattempo, lo ha già salutato come una vera e propria leggenda del club: "È uno dei giocatori più importanti che abbia mai avuto. Dovunque andrà avrà successo, ne sono certo al 100%. Tutti lo adorano. Mi aspetto che Divock riceva un addio speciale" ha dichiarato l'allenatore tedesco.