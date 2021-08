Milan, nuovo incontro con il Crotone per chiudere Messias

La società rossonera incontrerà la dirigenza rossoblù per chiudere l'operazione per il brasiliano

Dopo la trattativa sfumata per Faivre del Brest e le alte richieste dell'Atalanta per Miranchuk, il Milan ha fissato un nuovo incontro con il Crotone per chiudere la trattiva per Junior Messias.

La società rossonera ha contattato i rossoblù per un nuovo incontro che andrà scena tra poco a Milano.

La formula dell'operazione

Milan che vorrebbe chiudere la trattativa con la formula del prestito con diritto di riscatto per il brasiliano e si è registrata un'apertura da parte del club di Vrenna.

Il profilo del giocatore del Crotone piace da tempo alla dirigenza rossonera. Negli ultimi giorni la suggestione ha preso sempre più forma: il giocatore è stato seguito a lungo per capire quanto sia adatto al gioco che ha in mente Pioli. Per Messias, 30 anni, potrebbe essere la grande occasione.

La scorsa stagione, alla sua prima esperienza in Serie A, Messias è stato protagonista nel Crotone, dove ha collezionato 9 gol e 4 assist in 36 presenze, numeri che non sono bastati a regalare la salvezza ai rossoblù.