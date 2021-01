Il Milan avanza per Meitè.

Contatti continui che proseguono tra le parti, anche in serata, per trovare l'intesa con il Torino e far quadrare i numeri tra le cifre del prestito e quelle del riscatto.

La trattativa è in stato avanzato, il giocatore è in uscita (ieri ha assistito dalla tribuna alla gara di Coppa Italia) e il Milan prova a chiudere con i granata.