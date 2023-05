Manca sempre meno al rinnovo di contratto di Leao con il Milan. Come raccontato dalla nostra redazione settimana scorsa (qui i dettagli), la firma del portoghese sul nuovo accordo era già in programma questa settimana. Dopo la vittoria contro la Sampdoria e i due giorni liberi concessi da Stefano Pioli, la nuova agenda del Milan ha messo in programma l'appuntamento per la firma e l'annuncio di Leao tra giovedì 25 e venerdì 26 maggio.

Nessuno slittamento rispetto ai piani iniziali del Milan: il rinnovo, per il quale l'accordo è stato ormai raggiunto da tempo. La volontà del giocatore è stata sempre chiara e, infine, decisiva: Leao voleva restare al Milan, a patto che il club accettasse le sue condizioni. E così sarà.

Leao, i dettagli sul rinnovo

Arrivato nel 2019, Leao firmerà un nuovo accordo fino al 30 giugno 2028. Contratto di cinque anni per il talento portoghese, il cui ingaggio verrà aumentato a 5 milioni di euro a stagione più bonus. Come noto, nel nuovo contratto di Leao sarà presente una clausola rescissoria, pari a 175 milioni di euro.