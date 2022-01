Milan: si avvicina Lazetic, attaccante della Stella Rossa

Linea green e giovani talentuosi: il Milan continua ad avere idee chiare sul mercato. Con Pietro Pellegri che si muove verso il Torino, il club rossonero non vuole farsi trovare impreparato ed ha già pronto il sostituto: si tratta di Marko Lazetic della Stella Rossa. I club sono vicini ad un accordo sulla base di 4 milioni: si lavora per chiudere al più presto.

La situazione

Come vi avevamo anticipato nella serata di ieri, Pietro Pellegri è vicino al Torino. Soltanto sei presenze in rossonero e tanti infortuni per il classe 2001, che ora dovrebbe concludere la stagione con la maglia granata.

Il Milan - che presto rinuncerà all'ex Genoa - ha individuato il sostituto. Marko Lazetic è una punta centrale in forza alla Stella Rossa. Il classe 2004 è vicino a trasferirsi al club rossonero a titolo definitivo. I club stanno trattando in queste ore e sono vicini ad un accordo definitivo sulla base di 4 milioni.

L'attaccante serbo, alto un metro e novantadue centimetri, ha giocato quattordici partita nella Super Lig serba, trovando anche una rete contro il Kolubara.