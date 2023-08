Milan, sondaggio per Kean: la Juve fa muro. Valutati anche Broja ed Ekitike

Il Milan ha sondato la pista Kean con la Juventus, che però non accetta. I rossoneri valutano anche Broja ed Ekitike in caso di prestito di Colombo

Il calciomercato del Milan nel reparto d'attacco potrebbe non essere ancora chiuso: in casa rossonera va ancora presa una decisione sul futuro di Lorenzo Colombo, che potrebbe partire in prestito per andare a giocare in un club di Serie A (ci sono Genoa e Cagliari), come successo nella scorsa stagione con la maglia del Lecce. Il Milan, per sostituirlo, ha effettuato un sondaggio anche per Moise Kean della Juventus.

Milan, tentativo per Kean in prestito oneroso con riscatto condizionato

L'attaccante classe 2000 del club bianconero sarebbe utile al Milan anche in ottica lista Champions League, essendo un giocatore italiano. I rossoneri hanno però proposto alla Juventus delle condizioni che la società torinese non è disposta ad accettare. Nel dettaglio, il Milan prenderebbe Kean in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Il Milan, quindi, preferirebbe un'operazione in prestito, e il giocatore gradirebbe avere più spazio, ma la Juventus al momento fa muro. Oltre a Kean, il Milan ha sondato anche i profili di Armando Broja del Chelsea e Hugo Ekitike del Psg: possono essere due opzioni a determinate condizioni.

Se si riaprisse lo scambio Lukaku-Vlahovic, il Milan sarebbe in vantaggio per Broja

Potrebbe anche svilupparsi un domino di attaccanti tra Juventus, Chelsea e Milan. Se i bianconeri dovessero riaprire il discorso con il Chelsea per lo scambio Lukaku-Vlahovic, sarebbe una buona notizia per il Milan, che sarebbe in posizione di vantaggio per il prestito di Broja: il Chelsea infatti avrebbe l'attaccante che cerca da diverso tempo e sarebbe disposto a cedere l'attaccante albanese.