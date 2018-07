Milan-Juventus, incontro per Bonucci-Higuain: gli aggiornamenti

Dopo l'incontro tra la Juventus e l'agente di Bonucci, anche Milan e Juventus si sono riaggiornate a Milano per portare avanti la trattativa Bonucci-Higuain-Caldara: le parti sono in una fase di dialogo, ma sembrano voler restare ferme sulle loro posizioni. La Juventus insiste per inserire Higuain nell'operazione, perché non convinta dello scambio Bonucci-Caldara. E, novità , su Caldara c'è da registrare un interesse anche del Chelsea.

La trattativa ruota dunque non solo sull'asse Milano-Torino, ma anche su Londra: perché il Chelsea non intende affondare su Higuain senza cedere prima Morata, sul quale l'interesse del Milan è ancora vivo visti anche gli elevati costi tra cartellino e ingaggio che ci sarebbero qualora la scelta ricadesse sull'argentino. Lo stesso Higuain questa sera partirà regolarmente da Buenos Aires in direzione Europa: prima tappa Madrid, poi Torino: il Pipita infatti deve regolarmente rispondere alla convocazione della Juventus, anche perché un'offerta concreta non è arrivata né dal Milan, né dal Chelsea. Tornando ai rossoneri invece, c'è anche l'ipotesi Falcao: è un'alternativa a Morata e Higuain, ma il Monaco avrebbe detto no ad una prima richiesta da parte di Leonardo.